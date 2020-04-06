Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше в 14 регионах России. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на данных Росстата за 2018 год.

По информации издания, аналитики оценивали долю расходов на питание от всех трат на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.

Возглавляет сформированный список регионов с самыми большими затратами жителей на еду Ингушетия - 59%. В тройку лидеров также вошли Дагестан с 55%, Чукотка и Смоленская область, у которых по 48%. Далее идет Кабардино-Балкария с 45%. Наименьшая доля расходов на продукты питания в Ханты-Мансийском автономном округе - 24%. В пятерку также вошли Москва и Московская область - по 25 %, Татарстан и Мурманская область - по 26%.

РБК сообщает, что, по данным исследования, доля расходов на питание сокращалась в течение последних 15 лет, однако еда не перестает оставаться основной статьей расходов домохозяйств. К примеру, если в 2004 году доля расходов на питание в среднем по РФ составляла 42,9%, то в 2018 году она снизилась до 33,1%. В то же время число регионов России, в которых в расходы на питание выше 40% общих расходов, сократилось с 72 до 10.

По мнению старшего аналитика группы региональных рейтингов АКРА Максима Паршина, рецессия российской экономики, ожидаемая аналитиками в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызовет стагнацию средней номинальной зарплаты и рост потребительских цен, что приведет к сокращению доходов населения на дорогостоящие товары и увеличению доли расходов домохозяйств на продукты питания.