Резидентам ТОР на Дальнем Востоке предложат альтернативную систему налоговых преференций

ТАСС, 10 апреля. Минвостокразвития РФ создаст альтернативную систему налоговых преференций для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР). Об этом в интервью ТАСС сообщил глава министерства Александр Козлов.

Развитие территорий Дальнего Востока и Арктики обсуждалось на этой неделе во время встречи президента России Владимира Путина с вице-премьером РФ, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и министром Александром Козловым.

"Минвостокразвития России ведет работу по внедрению альтернативной системы преференций для резидентов ТОР. Инвестор сможет выбрать, какая система комфортнее для его проекта - "классическая" (0% налога на прибыль в первые пять лет и 12% в следующие пять лет с учетом региональной льготы) или новая (7% на весь период резидентства). Это позволит повысить конкурентоспособность ТОР в сравнении с экономическими зонами России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Козлов.

Министр добавил, что это предложение войдет в третий пакет поправок в федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В октябре 2019 года Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.