Годовая инфляция на 6 апреля составила 2,8-2,9%

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России, по состоянию на 6 апреля, составила 2,8-2,9%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Оценка годовой инфляции по состоянию на 6 апреля составила 2,8-2,9%. Это более быстрое возвращение годовой инфляции к цели и оно соответствует нашим ожиданиям краткосрочных эффектов от ослабления валютного курса и увеличения спроса на некоторые товары в связи с мерами по борьбе с эпидемией", - сказала она.

Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) находится на стабильном уровне - 30-31%, сообщила Набиуллина. "Ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась. Волатильность курса [рубля] и рынка акций снижается. На облигационном рынке происходит определенное снижение доходности. Минфин на этой неделе возобновил проведение аукционов ОФЗ. Доля иностранцев на рынке ОФЗ остается в целом стабильной, держится на уровне 30-31%", - сказала она.

ВВП РФ в текущем году будет в отрицательной зоне.

Профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - марта 2020 года сократился на 31,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $32,1 млрд, говорится в материалах Банка России. Годом ранее профицит внешней торговли РФ составлял $47 млрд.

По итогам 2019 года положительное сальдо торгового баланса РФ составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.

Отток капитала

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - март 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, снизился на 29,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $17 млрд. По итогам января - марта 2019 года показатель находился на уровне $24 млрд.

Как отметили в Банке России, сложившийся результат обусловлен чистым кредитованием РФ остального мира преимущественно в форме погашения внешних обязательств и размещения финансовых активов частного сектора.

"При этом, в отличие от ситуации годом ранее, прочие секторы в прошедшем квартале сократили обязательства перед нерезидентами и заметно уменьшили размещение финансовых активов за рубежом", - добавили в регуляторе.

В 2019 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 году.