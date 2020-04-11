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Песков: ситуация в мировой экономике после завершения пандемии будет жесткой

Ситуация в мировой экономике после завершения пандемии будет жесткой - Песков.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Песков назвал "безусловным успехом" консенсус 22 из 23 стран ОПЕК+ по сокращению добычи
Россия надеется, что удастся формализовать консенсус по итогам переговоров ОПЕК+, добавил представитель Кремля
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