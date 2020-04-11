В "Лукойле" ожидают, что цена нефти после сделки ОПЕК+ останется в диапазоне $30-40

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. "Лукойл" положительно оценил результаты сделки ОПЕК+ и ряда других стран по сокращению добычи нефти. Без нее компании через 30-40 дней начали бы останавливать скважины, а цена упала бы до $15-20 за баррель, сейчас же ее стоимость до конца года сохранится в диапазоне от $30 до $40, сказал в интервью РБК вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

"Если бы сделки не было, через 30-40 дней мы все равно начали останавливать скважины при цене, условно говоря, $15-20 за баррель, фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета - экспортная пошлина практически бы обнулилась. Сейчас можно ожидать, что диапазон цены на нефть $30-40 останется", - рассказал он.

По его словам, Россия в результате сделки будет получать $70-80 млн дополнительного дохода в день, кроме того, удалось остановить ценовую войну с Саудовской Аравией, которая агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в $10 на баррель. "Одно дело фьючерсные контракты, которые мы видим на мониторах, а другое - реальные поставки. То есть фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей [нефтепродуктов], забивая хранилища. То, что саудовцы теперь не будут демпинговать, так же как ОАЭ, Кувейт и Ирак, это, несомненно, преимущество для Российской Федерации", - добавил он.

Федун отметил, что ко второй половине года цена нефти постепенно будет подходить к отметке в $40 за баррель, балансировка рынка произойдет не раньше конца 2022 года. "Это объективно, если коронавирус начинает сворачиваться, а спрос восстанавливаться. Отложенный спрос достаточно большой и, я думаю, к июню запасы перестанут расти и начнут сокращаться. Но окончательное выравнивание спроса и предложения мы не ожидаем раньше конца 2022 года", - заметил топ-менеджер.

Сокращение добычи нефти США

"Лукойл" ожидает, что США даже без учета сделки ОПЕК+, сократит добычу нефти на 2,5-3 млн баррелей в сутки - в основном из-за падения цены нефти и перенасыщенности рынка. "Я считаю, что до конца этого года США потеряют примерно 2,5-3 млн баррелей, то есть у них будет самое сильное сокращение добычи, как бы они ни пыжились. Нефтехранилища у них практически переполнены, мелкие сланцевые компании вопят, и они готовы были войти в сделку. Но мейджоры - Exxon и Chevron - выступили категорически против, рассчитывая, что смогут скупить всю эту мелочь", - отметил Федун.

По его словам, все страны мира сократят добычу на 15-16 млн баррелей в сутки, что позволит нивелировать падение спроса на топливо. "За последний месяц, когда наблюдался пик эпидемии коронавируса, в мире накопилось гигантское количество, около 1 млрд дополнительных баррелей нефти, которые очень трудно будет выводить с рынка. Вот почему сделка и протянута практически на два года", - добавил он.

Беспрецедентное падение спроса на нефть в результате пандемии в апреле может достигнуть 20 млн б/с, а в среднем по году - 7 млн б/с, подсчитали в ОПЕК. Таким образом, от крупных нефтеэкспортеров из Большой двадцатки ОПЕК ожидал сокращения добычи хотя бы на 5 млн б/с усилиями США, Канады, Бразилии и Норвегии (последняя не входит в G20).

В коммюнике по итогам переговоров Большой двадцатки по энергетике конкретных квот по сокращению добычи не содержалось. Источник ТАСС, участвовавший в вебинаре, сообщал, что этот вопрос даже не поднимался для обсуждения. Впрочем, министры договорились создать координационную группу, которая займется мониторингом рынка нефти.

Планы по выплате дивидендов

"Лукойл" сохраняет планы по выплате дивидендов за 2019 год, несмотря на текущую ситуацию на рынке нефти и необходимость сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+. При этом менеджмент может направить свои дивиденды в фонд для поддержания инвестиционной программы компании, сказал Леонид Федун.

"В этом году не отразится, потому что мы считаем, что дивиденды по итогам 2019 года мы выплатим. Я как член совета директоров "Лукойла" могу сказать, что нет никаких планов по сокращению или невыплате дивидендов за 2019 год. Другое дело, менеджмент, скорее всего, примет решение о том, что часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу "Лукойла". Таким образом будет поддержана родная компания. Но это касается только менеджмента компании", - заметил он.

Что касается дивидендов за 2020 год, то Федун заметил, что пока об этом рано говорить, но он настроен позитивно. "Мы умеем жить и работать в условиях кризиса. Переживем и этот. Кризис это не только разрушение, но и новые возможности. А их через пару лет откроется много", - подчеркнул он.

Кроме того, Федун рассказал, что компания планирует пересмотреть базовую цену нефти на этот год, которая заложена в бюджете компании, в сторону уменьшения - с $50 до $30.

Президент компании Вагит Алекперов говорил, что "Лукойл" может выплатить 542 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2019 год. За второе полугодие будет выплачено - 350 рубл. на акцию, при этом за первое полугодие отчисления акционерам уже составили 192 руб. на ценную бумагу.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (порядка 10%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).