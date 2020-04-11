Минэкономразвития разработало критерии системообразующих предприятий в 72 отраслях

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало критерии для системообразующих предприятий в 72 отраслях экономической деятельности. Это следует из письма главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову 10 апреля (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Во исполнение вашего поручения Минэкономразвития России разработало и направляет критерии и порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики", - говорится в письме.

Согласно документу, предприятие может быть признанным системообразующим, если имеет одно или несколько из следующих оснований: является градообразующим, оказывает существенное влияние на развитие региона, головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу, осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе, внедряет и разрабатывает технологии и важное программное обеспечение, предоставляет услуги по разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности, обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий, производит товары, положение которых признано доминирующем на рынке.

Документ разделяет 72 отрасли на блоки, в зависимости от того, какую отрасль экономики курирует определенное министерство.

В блоке Минпромторга России указаны отрасли промышленности и машиностроения, а также оптовой и розничной торговли. В блоке Минстроя России указаны критерии для предприятий, которые занимаются строительством жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений, производством и передачей горячей воды, кондиционированием воздуха, а также забором, очисткой и распределением воды, сбором и обработкой сточных вод. В блоке Минкомсвязи указаны критерии для компаний, которые разрабатывают компьютерное обеспечение, осуществляют полиграфическую деятельность. Кроме того, в перечень системообразующих войдут информационные агентства с ежемесячной аудиторией не менее 10 млн человек. Также указаны отрасли экономики, которые курирует Минздрав, Минсельхоз, Минэнерго, Минфин и Минтранс России.

10 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительственная комиссия утвердила критерии системообразующих предприятий.