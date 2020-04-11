{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэкономразвития разработало критерии системообразующих предприятий в 72 отраслях

Письмо направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало критерии для системообразующих предприятий в 72 отраслях экономической деятельности. Это следует из письма главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову 10 апреля (текст есть в распоряжении ТАСС).

На эту тему
Новые поручения Мишустина, направленные на борьбу с коронавирусом

"Во исполнение вашего поручения Минэкономразвития России разработало и направляет критерии и порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики", - говорится в письме.

Согласно документу, предприятие может быть признанным системообразующим, если имеет одно или несколько из следующих оснований: является градообразующим, оказывает существенное влияние на развитие региона, головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу, осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе, внедряет и разрабатывает технологии и важное программное обеспечение, предоставляет услуги по разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности, обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий, производит товары, положение которых признано доминирующем на рынке.

Документ разделяет 72 отрасли на блоки, в зависимости от того, какую отрасль экономики курирует определенное министерство.

В блоке Минпромторга России указаны отрасли промышленности и машиностроения, а также оптовой и розничной торговли. В блоке Минстроя России указаны критерии для предприятий, которые занимаются строительством жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений, производством и передачей горячей воды, кондиционированием воздуха, а также забором, очисткой и распределением воды, сбором и обработкой сточных вод. В блоке Минкомсвязи указаны критерии для компаний, которые разрабатывают компьютерное обеспечение, осуществляют полиграфическую деятельность. Кроме того, в перечень системообразующих войдут информационные агентства с ежемесячной аудиторией не менее 10 млн человек. Также указаны отрасли экономики, которые курирует Минздрав, Минсельхоз, Минэнерго, Минфин и Минтранс России.

10 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительственная комиссия утвердила критерии системообразующих предприятий.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичРешетников, Максим Геннадьевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Агрегаторы такси начали информировать водителей о необходимости получить цифровой пропуск
Перевозчики продолжают работать для всех клиентов, передвижение которых правомерно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС