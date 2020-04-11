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Пандемия коронавируса нового типа

Агрегаторы такси начали информировать водителей о необходимости получить цифровой пропуск

Перевозчики продолжают работать для всех клиентов, передвижение которых правомерно

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Агрегаторы такси "Ситимобил" и "Везет" начали информировать водителей о том, что для работы в Москве необходимо получить цифровой пропуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

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"Ситимобил" поддерживает любые меры по сдерживанию распространения вируса, и тщательно выполняет все предписания государственных органов. Указ Мэра Москвы об утверждении порядка использования цифровых пропусков допускает передвижение граждан на легковом такси с учетом проверки наличия у пассажиров цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту. Водители такси также должны будут получать пропуска, как работающие граждане - мы уже отправили им рассылку, что они обязаны регистрироваться в установленном порядке", - сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

При этом в "Ситимобил" добавили, что как только будет понятен механизм проверки наличия пропусков у пассажиров, водители будут обязаны проводить проверку в установленном порядке.

"Ситимобил" продолжает работать для всех клиентов, передвижение которых правомерно", - добавили в компании.

Другой агрегатор - компания "Везет" - сообщила ТАСС, что согласно указаниям мэра столицы пропуска нужны как пассажирам, так и водителям при передвижении по городу на автомобиле. "Таксисты, имеющие разрешения на деятельность легкового такси, могут получить цифровой пропуск и продолжать работать для москвичей. Мы информируем перевозчиков о способах и сроках получения электронного пропуска", - сказали в пресс-службе компании.

О ситуации в Москве

В субботу в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили ТАСС, что водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия коронавируса нового типа
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