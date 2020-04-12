В ЦБ заявили, что граждане испытывают дефицит информации о мерах поддержки регулятора

"Рост жалоб, которые приходят в ЦБ, говорит о том, что люди испытывают огромный дефицит информации, им нужно большее понимание о том, что происходит, какие меры принимаются, как работают эти меры", - сказал он на онлайн-сессии Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что на прошлой неделе регулятор зафиксировал практически 70%-й рост обращений в Банк России по финансовым услугам и практически 100%-й рост звонков в свой контактный центр.

Мамута отметил, что в интернете сейчас имеется большой объем информации, в котором нелегко разобраться, и ЦБ старается с помощью различных каналов предоставлять информацию гражданам.

Говоря о такой мере поддержки граждан как кредитные каникулы, он пояснил, что это не прощение долга, а перенос платежа. "Определенная плата в период каникул начисляется, да она меньше, чем плата по договору. Специальным законом были приняты ограничения, что это 2/3 от среднерыночной процентной ставки по соответствующему виду кредита, если речь идет о потребкредите, о кредитных картах или об автокредитах. В отношении ипотеки начисляется плановый процент, но тот неоплаченный за каникулы период и основного долга, и процентных платежей переносится в соответствии с законом в самый конец договора и исполняется после всех остальных платежей", - разъяснил Мамута, отметив, что меры направлены на снижение нагрузки на заемщика в период кредитных каникул.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.