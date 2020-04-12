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Пандемия коронавируса нового типа

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

Согласно сценарию аналитиков, затем начнется постепенное восстановление
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции. Это следует из данных апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, которые приводит в воскресенье издание РБК.

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Как отмечается в прогнозе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры", падение реальных располагаемых доходов россиян на 17,5% будет нижней точкой спада, а затем начнется постепенное восстановление.

Согласно базовому сценарию ВЭБ.РФ, пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля - начало мая 2020 года, а снятие карантинных мер в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет возможно с середины июня, в других регионах - с середины мая.

При этом указывается, что, исходя из базового сценария, по итогам 2020 года реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года.

Уровень безработицы в 2020 году может вырасти до 7% (в 2019 году он составил 4,7%). Эксперты прогнозируют пик безработицы на второй квартал, в этот период ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения, приводит данные ВЭБ.РФ издание.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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