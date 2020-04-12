Эксперты: российская экономика вернется к докризисному уровню в лучшем случае в 2021 году

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российская экономика вернется к докризисным показателям во втором квартале следующего года при оптимистичном сценарии, в случае же реализации пессимистичного сценария восстановление ВВП РФ ждет лишь в 2023 году, говорится в отчете консалтинговой компании McKinsey & Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Экономисты McKinsey спрогнозировали влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику. Ситуация может развиваться по двум сценариям: оптимистичному - "Сдерживание вируса" и пессимистичному - "Отложенное восстановление". Если события будут развиваться по сценарию "Сдерживание вируса", то, по прогнозам McKinsey, падение ВВП РФ по итогам 2020 года составит 3,8%, а к докризисным значениям он вернется во втором квартале 2021 года. В случае реализации сценария "Отложенное восстановление" ВВП РФ в текущем году упадет на 10,2% и восстановится лишь во втором квартале 2023 года.

"Общее падение ВВП РФ в 2020 году может составить от 3,8% до 10,2%. Основной эффект - падение потребления и инвестиций", - говорится в материалах McKinsey. Для минимизации эффекта на экономику необходима оперативная реакция государства, отмечают экономисты. "Потенциальный пакет мер должен быть направлен, прежде всего, на поддержание потребительского спроса и инвестиций", - говорится в отчете.

Экономисты McKinsey указывают, что при эффективном контроле российских властей за распространением вируса рост безработицы будет носить краткосрочный характер, в противном же случае безработица составит более 8% при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах.

"Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при эффективном контроле за распространением вируса, но может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах. Повышение безработицы приведет к снижению располагаемых доходов населения и, как следствие, снижению потребительского спроса", - говорится в отчете.

Промпроизводство также ожидает серьезный спад в среднесрочной перспективе, если властям не удастся остановить эпидемию. "Эффективный контроль за распространением вируса позволит нивелировать снижение промышленного производства в I квартале 2021 года. При продолжительном распространении эпидемии спад промышленного производства может достичь 17% в I квартале 2021 года относительно докризисного уровня и составить 6,6% в среднем за 2020 год", - говорится в материалах McKinsey.

Возможны дефолты

Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России может вырасти в 5-7 раз в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечается в исследовании.