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Эксперты: российская экономика вернется к докризисному уровню в лучшем случае в 2021 году

В международной консалтинговой компании McKinsey&Company также допустили рост просроченной задолженности по кредитам в РФ в 5-7 раз
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российская экономика вернется к докризисным показателям во втором квартале следующего года при оптимистичном сценарии, в случае же реализации пессимистичного сценария восстановление ВВП РФ ждет лишь в 2023 году, говорится в отчете консалтинговой компании McKinsey & Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику", которое имеется в распоряжении ТАСС.

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Экономисты McKinsey спрогнозировали влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику. Ситуация может развиваться по двум сценариям: оптимистичному - "Сдерживание вируса" и пессимистичному - "Отложенное восстановление". Если события будут развиваться по сценарию "Сдерживание вируса", то, по прогнозам McKinsey, падение ВВП РФ по итогам 2020 года составит 3,8%, а к докризисным значениям он вернется во втором квартале 2021 года. В случае реализации сценария "Отложенное восстановление" ВВП РФ в текущем году упадет на 10,2% и восстановится лишь во втором квартале 2023 года.

"Общее падение ВВП РФ в 2020 году может составить от 3,8% до 10,2%. Основной эффект - падение потребления и инвестиций", - говорится в материалах McKinsey. Для минимизации эффекта на экономику необходима оперативная реакция государства, отмечают экономисты. "Потенциальный пакет мер должен быть направлен, прежде всего, на поддержание потребительского спроса и инвестиций", - говорится в отчете.

Экономисты McKinsey указывают, что при эффективном контроле российских властей за распространением вируса рост безработицы будет носить краткосрочный характер, в противном же случае безработица составит более 8% при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах.

"Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при эффективном контроле за распространением вируса, но может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах. Повышение безработицы приведет к снижению располагаемых доходов населения и, как следствие, снижению потребительского спроса", - говорится в отчете.

Промпроизводство также ожидает серьезный спад в среднесрочной перспективе, если властям не удастся остановить эпидемию. "Эффективный контроль за распространением вируса позволит нивелировать снижение промышленного производства в I квартале 2021 года. При продолжительном распространении эпидемии спад промышленного производства может достичь 17% в I квартале 2021 года относительно докризисного уровня и составить 6,6% в среднем за 2020 год", - говорится в материалах McKinsey. 

Возможны дефолты

Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России может вырасти в 5-7 раз в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечается в исследовании.

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"Просрочки вырастут в 5-7 раз из-за сокращения возможности населения и бизнеса обслуживать ипотеку и кредиты (причина - снижение доходов граждан)", - указано в исследовании. Кроме того, эксперты компании не исключают, что возможны дефолты и реструктуризация кредитов предприятий сферы услуг, непродовольственной розницы, коммерческой недвижимости, туризма, авиаперевозок.

В то же время McKinsey&Company ожидает снижения темпов прироста розничного кредитного портфеля в 2020 году до уровня не более 7% (с 13% по базовому прогнозу), корпоративное кредитование может снизиться на 2%, рост автокредитования замедлится примерно до 5%, темп прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу сократится с нынешних 20-25% до около 10%.

Также банки будут стремиться минимизировать возможный отток вкладов, и, по прогнозам McKinsey&Company, могут поднять процентные ставки на 2-5%.

"Последствия вируса для банковского сектора: относительно спокойно кризис пройдет для системообразующих и digital банков", - полагают эксперты McKinsey&Company.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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