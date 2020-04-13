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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

В РФПИ заявили, что сделка ОПЕК+ поддержит цены на нефть

При этом цены не будут высокими, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи нефти поддержит цены на сырье, которые при этом не будут исключительно высокими. Об этом заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC.

"Сделка [ОПЕК+ о сокращении добычи нефти] значительно поддерживает цены на нефть. То, что мы имеем сейчас, является основной поддержкой для цен на нефть. Сделка не означает, что цены на нефть будут исключительно высокими", - сказал он.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиДмитриев, Кирилл Александрович
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