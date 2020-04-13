Саудовская Аравия надеется на улучшение ситуации с нефтью после сделки ОПЕК+

ТАСС, 13 апреля. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман надеется, что ситуация на рынке нефти "в ближайшие пару месяцев" изменится к лучшему. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg .

По его данным, министр выразил надежду, что после достижения соглашения ОПЕК+ на рынке станет меньше неопределенности.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае-июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн б/с, а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020-го под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.