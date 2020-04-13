{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть

Саудовская Аравия надеется на улучшение ситуации с нефтью после сделки ОПЕК+

Министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман надеется, что после достижения соглашения ОПЕК+ на рынке станет меньше неопределенности

ТАСС, 13 апреля. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман надеется, что ситуация на рынке нефти "в ближайшие пару месяцев" изменится к лучшему. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

На эту тему
Страны G20 не нашли поводов для сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК+

По его данным, министр выразил надежду, что после достижения соглашения ОПЕК+ на рынке станет меньше неопределенности.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае-июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн б/с, а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020-го под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Теги
Саудовская АравияМировые цены на нефть
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
WSJ: в США компания, добывающая сланцевую нефть, наняла экспертов по реструктуризации
По данным издания, задолженность FTS International возросла до около $460 млн, из которых $375 млн приходятся на долговые ценные бумаги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС