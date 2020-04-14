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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Глава "Газпром нефти" заявил, что сделка ОПЕК+ не является повторением Брестского мира

Александр Дюков считает, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке
Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке, и она не является повторением Брестского мира. Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсантъ", комментируя сравнение совладельца "Лукойла" Леонида Федуна сделки ОПЕК+ с мирным договором о выходе СССР из Первой мировой войны.

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"Не согласен. Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нем нет ничего унизительного. Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%. Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016-2019 годах. В этот раз, помимо ОПЕК+, сокращение будет поддержано и другими производителями, такими как США, Бразилия, Норвегия. С учетом сокращения добычи, которое будет произведено этими странами, доля России составит менее 15%", - сказал Дюков.

Глава "Газпром нефти" подчеркнул, что управляемое и согласованное снижение общей мировой добычи в условиях очень сильного падения спроса на нефть было единственной эффективной стратегией. В противном случае мировые нефтехранилища в скором времени бы переполнились.

По его словам, ценовая война Саудовской Аравии за долю рынка, которую она вела до этого, не имеет смысла и возможна только в условиях, когда ситуация стабильна. "Причина выбора нашими партнерами в начале марта стратегии по борьбе за долю рынка состоит в том, что они хотели заставить всех, кто не согласен, согласиться с их видением", - заметил он.

Дюков заметил, что провал переговоров стал бы катастрофическим сценарием для российской нефтянки. "Конечно, и мы, и производители Ближнего Востока вынуждены были бы естественным образом сократить добычу по причине падения спроса и отсутствия хранилищ. Но все равно мы прошли бы через этот кризис с меньшими потерями, в отличие от многих других производителей", - добавил он.

По его словам, период сверхнизких цен в этом случае привел бы к значительному падению инвестиций и в дальнейшем к возникновению дефицита нефти на рынке, после чего последовал бы резкий рост цен. "В таких "качелях" никто не заинтересован. Поэтому новая сделка - это оптимальное сегодня решение для производителей, равно как и для потребителей", - отметил он.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиДюков, Александр Валерьевич
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