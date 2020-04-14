Глава "Газпром нефти": сделка ОПЕК+ может привести к росту цены нефти до $40-45

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сделка ОПЕК+ не приведет к резкому росту цены на нефть, но к концу 2020 года, согласно оптимистичному сценарию, стоимость может увеличиться до $40-45. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он не исключает, что мир стоит "на пороге новой Великой депрессии".

"Безусловно, не стоит ожидать по результатам сделки уже сейчас резкого роста цен. Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40-45 за баррель - с дальнейшим ростом в 2021 году", - сказал он.

По его словам, компания сейчас рассматривает несколько вариантов развития ситуации в отрасли, в том числе стрессовые, которые "Газпром нефть" учитывает в своем бюджете. Самый пессимистичный сценарий основан на стоимости нефти на уровне $15 за баррель Brent до конца года, но базовый вариант более позитивный: около $30 за баррель в среднем по году.

"Но предсказать, что произойдет со спросом, как он будет восстанавливаться, сейчас очень сложно. Вполне вероятно, что мы находимся на пороге новой Великой депрессии. Хотя я все же надеюсь, что этого сценария удастся избежать. Поэтому сказать сейчас, избыточна договоренность или, наоборот, недостаточна, крайне сложно. Очевидно, что договоренность не является догмой и предполагает возможность внесения корректировок в зависимости от развития рыночной ситуации", - добавил он.

Снижение инвестиций

По словам Дюкова, "Газпром нефть" планирует скорректировать свою инвестпрограмму, но не более чем на 20% от ее физического объема.

"Безусловно, ситуация на рынке потребует корректировки инвестиционной программы. Но мы не ожидаем сокращения физического объема инвестиционной деятельности более чем на 20%. Важно, что компания вошла в кризис в устойчивом финансовом состоянии. У нас низкий долг, значительная часть в рублях. Ряд инвестиционных проектов не находится в активной фазе, что добавляет гибкости в принятии решений", - рассказал он.

По его словам, у компании могут возникнуть определенные сложности с выполнением обязательств в рамках сделки ОПЕК+, так как "Газпром нефти" уже удалось продать весь объем нефти на апрель и май. "Единственное, с чем будут сложности, - это контрактные обязательства. Фактически мы все объемы нефти на май уже разместили на рынке. Конечно, продать нефть на таком рынке непросто. Но нам удалось разместить и апрельские, и майские объемы", - сообщил он.

Дюков добавил, что выполнить свои обязательства в июне будет куда проще за счет сокращения спотовых грузов.

При этом он не стал раскрывать размер квоты компании на сокращение добычи, но заметил, что убрать часть объемов извлечения нефти будет непросто.

"Конечно, не могу сказать, что это совсем просто: повернул ручку на пульте и сократил добычу на требуемый объем. Определенные сложности будут, но они решаемы. Важная задача для отрасли - избежать серьезного сокращения геолого-технических мероприятий, бурения и других работ. У наших подрядчиков, сервисных компаний, нет такого запаса прочности, как у нефтяников", - сказал он.