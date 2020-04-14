Вывозной рейс из Стамбула в Москву запланирован на 16 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс Стамбул - Москва планируется выполнить 16 апреля, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

"Вылетает 16 апреля 2020 года в 12:30 (местное время)", - отмечается в сообщении.

Ранее 14 апреля стало известно, что отменены вывозные рейсы из Амстердама и Рима.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Как сообщало министерство ранее, в ближайшее время планируется вернуть на родину около 5 тыс. граждан.