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Вывозной рейс из Стамбула в Москву запланирован на 16 апреля

Как ожидается, вылет состоится в 12:30 по местному времени

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс Стамбул - Москва планируется выполнить 16 апреля, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

"Вылетает 16 апреля 2020 года в 12:30 (местное время)", - отмечается в сообщении. 

Ранее 14 апреля стало известно, что отменены вывозные рейсы из Амстердама и Рима.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Как сообщало министерство ранее, в ближайшее время планируется вернуть на родину около 5 тыс. граждан. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Вывозной рейс из Дели в Москву запланирован на 19 апреля
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