Минэнерго США обсуждает с девятью компаниями аренду емкостей для хранения "лишней" нефти

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики США ведет переговоры с девятью американскими нефтяными компаниями по вопросу о размещении 23 млн баррелей нефти. Таким образом администрация США стремится помочь компаниям справиться с избытком нефти на рынке, возникшем из-за сокращения ее потребления в период пандемии коронавируса, сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg .

При этом агентство со ссылкой на Минэнерго отмечает, что нефть может быть размещена в четырех хранилищах на территории штатов Техас и Луизиана, где хранятся американские стратегические запасы нефти и должна поступить туда в мае - июне. "Предоставляя имеющиеся у нас возможности для хранения нефти американским компаниям, мы тем самым помогаем облегчить проблемы, с которыми сталкивается американский энергетический сектор", - приводит агентство слова министра энергетики США Дэна Бруйетта.

Ранее в апреле Министерство энергетики США предложило американским нефтяным компаниям объемы в хранилищах, достаточные для хранения 30 млн баррелей нефти. По данным агентства Bloomberg, это составляет примерно третью часть об общего свободного объема, предназначенного для стратегического нефтяного резерва. Заявки на размещение сырья должны были поступить в период до 9 апреля.