В НБКИ сообщили, что две трети ипотечных кредитов в РФ подпадают под программу каникул

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Доля кредитов на покупку жилья в РФ, которые попадают под программу ипотечных каникул, составляет 65,54% сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Ранее Правительство РФ расширило лимит по размеру жилищных кредитов, при котором заемщики могут получить ипотечные каникулы. Теперь в Москве он составляет 4,5 млн, в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе - 3 млн рублей, в остальных регионах - до 2 млн рублей. Ранее лимит составлял 1,5 млн рублей.

Также в бюро кредитных историй отметили, что в большинстве регионов РФ более половины ипотечных заемщиков попадают под новые условия кредитных каникул. Самые большие доли заемщиков, которые могут претендовать на кредитные каникулы, зафиксированы в Республике Бурятия (90%), Забайкальском крае (87%), Еврейской АО (86%), а также в Амурской (85%) и Магаданской (82%) областях.

Наименьшие доли заемщиков отмечены в малонаселенных Ямало-Ненецком АО (30%), Ненецком АО (36%) и Ханты-Мансийском АО (36%). В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля таких заемщиков составляет - 65%, 56% и 68% соответственно.