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Пандемия коронавируса нового типа

Ключевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне данных о снижении розничных продаж

Ранее Министерство торговли США сообщило о снижении объема розничной торговли в марте на 8,7% в результате пандемии коронавируса, такого не было с 1992 года

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже в среду понизились после публикации Министерcтвом торговли США данных о резком - на 8,7% - снижении объема розничной торговли в марте в результате пандемии коронавируса. Столь значительного снижения этого показателя не было с 1992 года, когда впервые начали публиковать эти статистические данные.

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Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты после начала операций понизился на 527,49 пунктов (-2,20%) - до отметки 23 440 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 63,12 пункта (-2,21%) и оказался на отметке 2 783 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 155,43 пунктов (-1,79%), до отметки 8 360.

"Участники рынка ожидали низких показателей и опубликованные данные служат напоминанием о том, что ситуация по-прежнему неблагополучная, - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента рыночной стратегии компании Principal Global Investors Сима Шаха. - Возможно, мы близки к к переломному моменту в том, что касается пандемии коронавируса, но даже поддержки со стороны политиков может оказаться недостаточно для того, чтобы избежать глубокого спада в экономике".

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 609 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 26 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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