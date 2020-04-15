Медведев представит Путину свои предложения о дополнительных мерах поддержки бизнеса

"По результатам нашей работы я свои соображения представлю главе государства", - сказал Медведев в среду на онлайн-совещании с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Медведев отметил, что получает огромное количество обращений в социальных сетях по вопросам поддержки малого бизнеса. Председатель "Единой России" подчеркнул, что благодаря этому удается лучше понимать ситуацию на местах.

"Я поручу обобщить предложения коллег, которые будут на связи, и, надеюсь, что они так или иначе будут проанализированы всеми. Они будут направлены в правительство. Этот вопрос я предварительно обсуждал и с президентом страны", - сказал Медведев.

Он отметил, что задача партии - постоянно находиться в контакте с людьми и отслеживать ситуацию, а также напомнил, что представители "Единой России" в регионах оказывают волонтерскую помощь, правовую поддержку отдельным гражданам, в том числе и представителям малого бизнеса.

По словам Медведева, ситуация с трудностями для бизнеса из-за коронавируса в ближайшее время вряд ли изменится к лучшему. "Чтобы избежать разорения, многие организации вынуждены сокращать персонал и, к сожалению, мы не уверены, что ситуация здесь в ближайшее время изменится к лучшему", - сказал он. По его словам, "бизнесу все труднее выполнять свои обязательства перед работниками", но "нельзя допустить, чтобы миллионы людей лишились своих доходов, а тысячи предприятий стали банкротами".

Председатель "Единой России" заключил, что в связи с этим и были приняты решения по поддержке бизнеса, объявленные в среду президентом РФ Владимиром Путиным.

"При этом, естественно, нужно понимать, что всякие решения требуют их верификации на практике, они всегда меняются, дополняются, поэтому нужно подумать и о дальнейших шагах с учетом развивающейся ситуации, с учетом решений, объявленных президентом, и тех соображений, которые, я уверен, вы, уважаемые коллеги, сейчас в ходе нашего видеоселектора выскажете", - обратился Медведев к представителям бизнеса. Председатель "Единой России" назвал важным сосредоточить усилия именно на том, чтобы помочь предпринимателям пройти существующие трудности, отметив, что, "какой бы опасной ни была эпидемия", нужно все равно думать о выходе страны на траекторию роста.

По словам Медведева, в государственной поддержке сейчас нуждаются такие важные секторы, как торговля непродовольственными товарами, управление коммерческой недвижимостью, сфера общественного питания, сфера оказания бытовых услуг и другие сегменты, где особенно велика доля малого и среднего бизнеса. "Конечно, предпринимателей сейчас отчасти выручает интернет-торговля, но она, при всей ее важности, всех проблем не решает. Такие вот частные электронные заказы с доставкой в основном актуальны для крупных сетей, для хороших, раскрученных больших брендов, а для небольших ресторанов, для небольших магазинов, которые торгуют и продовольственными товарами, и непродовольственными товарами, это явно не панацея", - заметил Медведев.