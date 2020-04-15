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Пандемия коронавируса нового типа

Начало производства обновленной "Газели" могут перенести на 2021 год

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин отметил, что этот проект остается приоритетным, но многие поставщики, в частности, в Европе находятся на карантине и не выходят на работу

МОСКВА, 15 апреля./ТАСС/. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может перенести производство легкого коммерческого автомобиля нового поколения "Газель NN" на фоне кризиса в автомобильной отрасли, вызванного в том числе пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

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"Для нас это по-прежнему приоритетный и очень сложный проект. В реализацию вовлечены не только российские, но и зарубежные поставщики. Сейчас мы видим, что многие из них в Европе также находятся на карантине и не выходят на работу. И санкционные ограничения, которые на нас лежат, безусловно, также задерживают процесс. Мы оцениваем возможность запуска производства в конце 2020 года, но если этого не удастся сделать по объективным причинам, перенесем на начало 2021 года", - рассказал он.

Впервые автомобиль был представлен на выставке Comtrans 2019. Планировалось, что производство новинки начнется в конце 2020 года, а старт продаж - в 2021 году.

Принципиальное отличие новой "ГАЗели NN" заключается в новой интеллектуальной платформе - более 30 систем помощи водителю, в том числе обеспечивающие контроль "слепых" зон и автоматические экстренное торможение. Кабина автомобиля также получила новый интерьер: усовершенствовано водительское сидение, у которого теперь 20 видов регулировки. В новой модели также внедрен электрический усилитель руля, что позволило повысить плавность и точность управления автомобилем. Установлена современная современная система климат-контроля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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