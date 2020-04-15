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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МВФ заявила, что выход из мирового экономического кризиса потребует более $8 трлн

Кристалина Георгиева при этом одобрила принимаемые многими странами чрезвычайные политические меры

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно будет мобилизовать больше $8 трлн на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса. С таким предупреждением выступила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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"$8 трлн были задействованы за такие сжатые сроки. Это поразительно!" - сказала глава МВФ, комментируя шаги международного сообщества, призванные урегулировать кризис, порожденный распространением коронавируса.

"Будет потребность в большем [объеме таких финансовых средств]. Это точно. Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся [принимаемые экстренные] меры и как быстро отступит вирус", - подчеркнула Георгиева.

В своем вступительном слове она приветствовала принимаемые "многими странами <...> чрезвычайные политические меры, включая налогово-бюджетные шаги в объеме порядка $8 трлн, а также вливания ликвидности центральными банками, превышающие $6 трлн". "Однако ввиду серьезности кризиса потребуются существенные дальнейшие усилия", - заявила руководитель МВФ.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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