В США из-за пандемии наибольшие потери понесли сферы развлечений, туризма и торговли

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Экономическая активность в США резко снизалась из-за распространения нового коронавируса, наибольший ущерб нанесен компаниям, которые работают в сфере развлечений, туризма и розничной торговли. Такая оценка приводится в опубликованном в среду экономическом обзоре Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет в стране функции центрального банка и включает 12 банковских округов.

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"Из-за пандемии COVID-19 во всех регионах США резко и внезапно снизилась экономическая активность", - говорится в документе, который называют "Бежевой книгой". В нем приводятся оценки состояния и перспектив развития экономики в указанных 12 регионах. "Наибольший ущерб из-за мер по социальному дистанцированию и принудительной приостановки работы нанесен сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости", - констатировали в обзоре ФРС.

"В большей части округов сообщили о спаде в обрабатывающей промышленности, однако приводятся данные, которые в значительной степени разнятся от отрасли к отрасли, - отмечается в документе. - Производители продуктов питания и медицинских принадлежностей сообщили о значительном спросе на их продукцию, но у них имели место приостановки работы предприятий из-за мер по борьбе с распространением инфекции, а также сбоев в цепочках поставок".

В обзоре констатируется, что автомобилестроительные компании в США по большей части приостановили работу. "Энергетическому сектору был нанесен ущерб из-за низких цен [на энергоносители], сокращения объемов инвестиций и производства", - отмечается в документе. В нем констатируется, что многие представители бизнеса в США "ожидают ухудшения [экономической] ситуации в течение нескольких следующих месяцев".