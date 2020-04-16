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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ одобрил механизм краткосрочной ликвидности для борьбы с последствиями коронавируса

Государства получат возобновляемый доступ к средствам объемом до 145% своей квоты, сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева

ТАСС, 16 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил создание механизма предоставления краткосрочной ликвидности для помощи странам в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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"Сегодня наш Исполнительный совет одобрил создание линии краткосрочной ликвидности для дальнейшего укрепления глобальной сети финансовой безопасности в рамках реагирования МВФ на COVID-19", - приводит слова Георгиевой пресс-служба МВФ.

По ее словам, данный механизм будет представлять из себя возобновляемые гарантии для стран - членов МВФ, нуждающихся в "умеренной краткосрочной поддержке платежного баланса". Георгиева отметила, что государства получат возобновляемый доступ к средствам объемом до 145% своей квоты. Также ожидается, что принятые меры помогут укрепить ликвидность стран и способствуют более эффективному распределению ресурсов внутри самого фонда.

14 апреля Минфин США распространил заявление, в котором говорилось, что МВФ информировал о готовности задействовать все свои кредитные ресурсы в размере $1 трлн в целях преодоления кризиса. Среди перечисляемых мер назывались создание линии краткосрочной ликвидности, а также временное расширение МВФ доступа к механизмам быстрого экстренного финансирования.

Теги
СШАГеоргиева, КристалинаПандемия коронавируса нового типа
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