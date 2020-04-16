Глава МЭР проверил, как выдаются беспроцентные кредиты предпринимателям

ТАСС, 16 апреля. В программу выдачи "нулевых" кредитов на зарплату, которая теперь стала доступна не только микро- и малым предприятиям, но и средним и крупным, официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В то же время мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд рублей, а выдано реально всего 400 млн. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.

"Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков", - написал Решетников в своем Instagram.