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Глава МЭР проверил, как выдаются беспроцентные кредиты предпринимателям

По словам Максима Решетникова, в программу выдачи "нулевых" займов официально включились пять банков
Глава Минэкономразвития Максим Решетников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. В программу выдачи "нулевых" кредитов на зарплату, которая теперь стала доступна не только микро- и малым предприятиям, но и средним и крупным, официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

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Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. 

В то же время мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд рублей, а выдано реально всего 400 млн. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.

"Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков", - написал Решетников в своем Instagram.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия коронавируса нового типа
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