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ДОМ.РФ: около 300 тыс. ипотечных кредитов будет выдано в 2020 году по ставке в 6,5%

Ипотеку можно будет взять по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5% будет выдано на строящееся жилье в 2020 году. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Президент России Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

"По оценкам ДОМ.РФ, при озвученных президентом параметрах - ставке 6,5%, в течение 2020 года будет выдано 250-300 тысяч ипотечных кредитов, что создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн кв. метров. Всего в отрасль будет привлечено около 1 трлн рублей банковской системы и граждан. Причем, необходимо отметить, что более трети из них вернутся в дальнейшем в бюджет в виде налогов", - приводятся в релизе слова руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Также президент поручил выделить госкомпании ДОМ.РФ государственную гарантию на 50 млрд рублей, средства пойдут на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. В компании отметили, что эта мера рассчитана на поддержку девелоперов, которые в условиях нестабильной экономической ситуации и распространения нового коронавируса не могут обеспечить планируемые продажи жилья.

"ДОМ.РФ будет выкупать такие квартиры и в дальнейшем реализовывать их на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ: семейная ипотека, дальневосточная потека, а также в рамках новой программы субсидирования ипотечных ставок. Таким образом, затраты на реализацию данной программы будут возмещены", - объяснили в компании.

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