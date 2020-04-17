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Пандемия коронавируса нового типа

РБК: в банках предупредили о способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов

В Росбанке отметили, что популярность также набирают фишинговые сайты, которые созданы якобы для проверки наличия разрешений на перемещение по городу и для получения компенсаций от властей
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские банки выявили новые способы мошенничества, связанные с оформлением QR-кодов, необходимых для передвижения в Москве и Подмосковье. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ и Росбанка.

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"Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно людям пожилого возраста, с предложением "помочь" оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования", - сообщил изданию представитель ВТБ.

Как рассказали РБК в Сбербанке, впервые попытки нового вида мошенничества были обнаружены на этой неделе. В Росбанке отметили, что популярность также набирают фишинговые сайты, которые созданы якобы для проверки наличия разрешений на перемещение по городу, для получения компенсаций и помощи от мэрии Москвы или правительства.

Ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредили горожан о новых способах мошенничества в период коронавируса. По словам собеседника ТАСС, возможны рассылки СМС якобы от государственных органов с требованием оплатить "штраф" за нарушения карантина или самоизоляции. Кроме того, мошенники также рассылают или размещают в соцсетях недостоверную информацию о производимых выплатах из-за ситуации с коронавирусом.

С 15 апреля жителям Московского региона для поездок на общественном и личном транспорте необходимо получить цифровой пропуск.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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