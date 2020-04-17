"Известия": россиянину в среднем хватит 80 тыс. рублей в месяц для комфорта в самоизоляции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Среднему россиянину для комфортной и счастливой жизни достаточно 155 тыс. рублей в месяц, а в период самоизоляции - 80 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на опрос сервиса по трудоустройству Superjob.

По данным издания, 155 тыс. рублей является самой низкой суммой, необходимой для счастливой жизни россиянам, за последние пять лет. Женщинам, отмечает газета, достаточно 140 тыс. рублей (70 тыс. рублей в период карантина), а мужчинам 170 тыс. рублей (90 тыс. рублей).

Опрос показал, что гражданам РФ до 24 лет достаточно 120 тыс. рублей для комфортного проживания и вдвое меньше в период карантина, а жителям старше 45 лет необходимо 176 тыс. рублей и 92 тыс. рублей для самоизоляции.

Согласно сведениям опроса, более всего для счастья требуется москвичам (214 тыс. рублей в месяц и 100 тыс. в период самоизоляции) и жителям Санкт-Петербурга (167 тыс. и 85 тыс.). Жителям регионов, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно 146 тыс. и 80 тыс. соответственно.

Опрос был проведен среди 2,5 тыс. респондентов из 437 населенных пунктов в период с 6 по 14 апреля.