{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Интернет-площадки РФ отметили более чем двукратный рост числа новых покупателей в марте

В компании Ozon сообщили, что в апреле каждый третий новый пользователь вернулся за повторным заказом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские маркетплейсы зафиксировали более чем двукратный рост числа новых покупателей в марте из-за ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в интернет-компаниях.

На эту тему
Как не свихнуться, самоизолировавшись? Советы людям с душевными расстройствами и без них

В Ozon в марте число новых клиентов выросло в два раза к прошлому году, в апреле рост продолжился - за первые две недели число новых покупателей выросло как минимум на треть. "Во второй декаде марта всего за несколько часов 20 тыс. покупателей оформили заказы на Ozon впервые. В апреле каждый третий новый пользователь вернулся за повторным заказом", - отметили в компании.

"Число новых покупателей в апреле на Wildberries выросло в три раза год к году. В частности, за последние две недели на площадке в два раза увеличилось число покупателей в возрасте 55+, которые приобретают у нас товары первой необходимости: товары для здоровья, продукты питания, средства гигиены, а также книги, одежду и обувь", - сообщили в Wildberries. Кроме того, выросло число покупателей из небольших населенных пунктов.

Аудитория маркетплейса "Беру" в марте 2020 года была в 2,2 раза больше, чем год назад. А количество пользователей, сделавших хотя бы один заказ, увеличилось в три раза.

Чаще всего новые пользователи Ozon покупают товары повседневного спроса, а также средства индивидуальной защиты. "Драйвером притока стало закрытие части офлайн-магазинов и желание по максимуму сократить число выходов из дома и посещение общественных мест", - отмечают в компании. Средний чек новых пользователей в апреле составляет 2846 рублей - это на 10% больше, чем у постоянных пользователей площадки, которые делают заказы чаще, в то время как онлайн-закупка новых пользователей больше по объему.

Наибольшее число новых клиентов Ozon отметили в Краснодаре (+85%), Екатеринбурге (+79%) и Ленинградской области (+51%). В Московском регионе также активно переносят повседневные покупки из офлайна в онлайн - в марте каждый четвертый заказ был оформлен новым клиентом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Пензенской области поддержка экономики потребует 2,7 млрд рублей
Власти региона предполагают снизить налоговую и административную нагрузку на бизнес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС