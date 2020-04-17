Интернет-площадки РФ отметили более чем двукратный рост числа новых покупателей в марте

Как не свихнуться, самоизолировавшись? Советы людям с душевными расстройствами и без них

В Ozon в марте число новых клиентов выросло в два раза к прошлому году, в апреле рост продолжился - за первые две недели число новых покупателей выросло как минимум на треть. "Во второй декаде марта всего за несколько часов 20 тыс. покупателей оформили заказы на Ozon впервые. В апреле каждый третий новый пользователь вернулся за повторным заказом", - отметили в компании.

"Число новых покупателей в апреле на Wildberries выросло в три раза год к году. В частности, за последние две недели на площадке в два раза увеличилось число покупателей в возрасте 55+, которые приобретают у нас товары первой необходимости: товары для здоровья, продукты питания, средства гигиены, а также книги, одежду и обувь", - сообщили в Wildberries. Кроме того, выросло число покупателей из небольших населенных пунктов.

Аудитория маркетплейса "Беру" в марте 2020 года была в 2,2 раза больше, чем год назад. А количество пользователей, сделавших хотя бы один заказ, увеличилось в три раза.

Чаще всего новые пользователи Ozon покупают товары повседневного спроса, а также средства индивидуальной защиты. "Драйвером притока стало закрытие части офлайн-магазинов и желание по максимуму сократить число выходов из дома и посещение общественных мест", - отмечают в компании. Средний чек новых пользователей в апреле составляет 2846 рублей - это на 10% больше, чем у постоянных пользователей площадки, которые делают заказы чаще, в то время как онлайн-закупка новых пользователей больше по объему.

Наибольшее число новых клиентов Ozon отметили в Краснодаре (+85%), Екатеринбурге (+79%) и Ленинградской области (+51%). В Московском регионе также активно переносят повседневные покупки из офлайна в онлайн - в марте каждый четвертый заказ был оформлен новым клиентом.