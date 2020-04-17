В МВФ заявили, что принятые меры по стимулированию спроса не позволят выйти из кризиса

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Меры по стимулированию потребительского спроса, которые в прошлом принимались для восстановления экономики, не позволят преодолеть нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом в пятницу в интервью Японскому общественному телевидению заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Нынешний кризис произошел в сфере общественного здравоохранения, поэтому принятые в прошлом меры по стимулированию спроса уже не позволят восстановить экономику. Этот кризис отличается от тех, что были раньше", - подчеркнула она.

Глава МФВ также отметила, что страны должны с осторожностью подойти к вопросу возобновления экономической деятельности, чтобы предотвратить вероятность дальнейшего заражения населения. "Необходимо составить список приоритетов [для восстановления], где риск заражения остается низким, начиная с предприятий с развитой системой автоматизации производства", - сказала Георгиева.

9 апреля глава МВФ озвучила прогноз, согласно которому в 2020 году может произойти худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.