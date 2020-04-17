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Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

Вице-премьер пояснил, что льготная ставка должна простимулировать спрос
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

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Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, он сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы приняли такое решение, что до 6,5% будем субсидировать ставку. Это только на первичное жилье, кто первый раз берет эту ипотеку. Второе - это жилье комфорт-класса. Мы будем вносить предложение - под комфорт-классом мы подразумевает ограничение цены - жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до 3 млн - по всей стране", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в марте 2020 года был ажиотажный спрос на ипотеку в РФ - прирост составил 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане очень активно покупали недвижимость. Однако в апреле в связи с введением ограничений произошло падение - в некоторых регионах 30%, в некоторых - на 70-80%, сказал Хуснуллин. "Поэтому и была подготовлена мера, которая дополнительно простимулирует", - пояснил вице-премьер.

В пятницу заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил ТАСС, что программа субсидирования ипотечной ставки под 6,5% на новостройки начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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