Мишустин поручил Белоусову представить доклад по оптимизации расходов бюджета

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля представить доклад по оптимизации расходов бюджета, следует из решений правительства, принятых на заседании 16 апреля. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову 20 апреля 2020 года доложить председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину предложения по оптимизации расходов федерального бюджета", - говорится в тексте поручения.

Кроме того, Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями поручено обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.

Также Минэкономразвития совместно с Минфином 21 апреля представят в правительство предложения по оптимизации и ускорению процедур закупок, рассмотрев, в том числе, расширение использования инструментов банковского и казначейского сопровождения контрактов.

Согласно документу, ФНС обеспечит реализацию механизма подачи заявления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения выплат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, а также доведет информацию о механизме до всех заинтересованных лиц.