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ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотеке

Ранее в банке сообщили, что начинают выдачу ипотечных кредитов по ставке в 6,5%, не дожидаясь утверждения постановления правительства РФ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ рассматривает возможность снижения ипотечных ставок в случае, если не возникнет каких-либо негативных факторов. Об этом в интервью РБК сообщил глава банка Андрей Костин.

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"Мы не повышаем ставки по ипотечным кредитам. Более того, я думаю, что в зависимости от ключевой ставки будет меняться и ипотечная ставка и, возможно, в лучшую сторону. Пока у нас в планах и далее снижать ставки по ипотеке, если, конечно, не начнется существенный рост стоимости фондирования или еще какие-то негативные факторы не появятся", - сказал Костин.

В пятницу ВТБ сообщил, что банк начинает выдачу ипотечных кредитов по ставке в 6,5%, не дожидаясь утверждения постановления правительства РФ.

Президент Владимир Путин 15 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения коронавирусной инфекции. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил ТАСС, что правительство планирует запустить программу субсидирования ипотечной ставки под 6,5% с 1 мая 2020 года.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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