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"Известия": дефицит бюджета России в 2020 году может составить 5,6 трлн рублей

Издание сообщает, что дефицит бюджета планируется профинансировать за счет нескольких источников: 2 трлн рублей хотят выделить из ФНБ, более 1 трлн найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета России в 2020 году может составить порядка 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд. При этом прогнозный уровень поступлений в бюджет составляет 15,2 трлн рублей, а общая сумма планируемых расходов - 20,8 трлн, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

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По данным издания, в последний раз изменения в федеральный бюджет на 2020-2022 годы официально вносились в феврале. В соответствии с внесенными в документ корректировками, доходы по итогам 2020 года должны были быть на уровне 20,6 трлн рублей, а расходы - 19,7 трлн. Таким образом, профицит бюджета должен был составить около 900 млрд рублей. Как сообщают "Известия", весной Минфин планировал подготовить новый вариант финансового плана, однако внесение изменений в документ было отложено на неопределенный срок.

При этом, по информации газеты, оценки для внутриведомственного использования уже сделаны. По словам близкого к правительству источника, разработана "рабочая версия" федерального бюджета РФ, согласно которой ориентировочная цена нефти Urals за 2020 год составит $20 за баррель, в то время как в феврале этот показатель планировался на уровне $57,7. Собеседник "Известий" сообщил, что прогнозный уровень поступлений в федеральную казну составляет 15,2 трлн рублей, однако в этом показателе пока не учтены поступления от покупки Сбербанка у ЦБ, поскольку сумму начислений в бюджет в результате этой сделки в 2020 году еще предстоит определить. Вместе с тем более чем на 1 триллион по сравнению с официальным планом увеличатся и расходы казны - до 20,8 трлн рублей.

Издание сообщает, что дефицит бюджета в 5,6 трлн планируется профинансировать за счет нескольких источников: 2 трлн рублей хотят выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ), более 1 трлн найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке. При этом, источник газеты не уточнил, какую именно сумму планируется привлечь в долг. В соответствии с официальной версией бюджета, в 2020 году Минфин предполагал занять 1,7 трлн на внутреннем рынке и 207 млрд ($3,15 млрд по курсу на тот момент) на внешнем.

Другой источник "Известий", являющийся высокопоставленным федеральным чиновником, частично подтвердил предоставленную информацию, признав, что в Минфине в действительности ориентируются на цену продажи нефти Urals в $20 за баррель. При этом общие показатели по доходам, расходам, дефициту, источникам финансирования и ВВП собеседник назвал близкими к основным сценариям. Кроме того, он отметил, что правительство нацелено на минимизацию рисков и исходит из сравнительно консервативных предпосылок, вследствие чего не планируется повышение прогнозов по цене на нефть после заключения сделки ОПЕК+.

В Минфине изданию сообщили, что "прогнозы социально-экономического развития страны, включающие в себя цены на нефть, разрабатывает Минэкономразвития", и "ведомство пока не представляло обновленный макропрогноз". В Минэкономразвития не ответили на вопросы "Известий", а в пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минфин.

Теги
Россия
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