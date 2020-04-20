Цена нефти WTI упала до самого низкого уровня с 1999 года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость американской нефти марки WTI на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 20%, пробив отметку в $15 за баррель и достигнув самого низкого уровня впервые с 1999 года, свидетельствуют данные торгов.

На 10:20 мск стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 21,8% - до $15 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость этого сорта нефти опускалась более чем на 23% - ниже отметки в $15.

По мнению аналитиков, падение цены на нефть марки WTI связано с продолжающимся накоплением нефти на фоне снижения спроса из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. В частности, растут запасы сырья в нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, который является базой поставки по фьючерсным контрактам сырой нефти WTI.

"Оно (нефтехранилище в Кушинге - прим. ТАСС) не достигло своей предельной мощности, но есть опасение, что так оно и будет", - сказал главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти, слова которого приводит агентство Reuters. Аналитик добавил, что, как только будет достигнута максимальная мощность, производителям придется сократить производство.

Объем нефти, который располагается в плавучих хранилищах в танкерах, в настоящее время оценивается в рекордные 160 млн баррелей.