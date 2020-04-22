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Пандемия коронавируса нового типа

Российские банки не планируют сокращать сотрудников во время кризиса

Кроме того, банки продолжают набор персонала, собеседования проводятся дистанционно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские банки не планируют сокращения штата сотрудников в текущем году в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в опрошенных кредитных организациях.

"Райффайзенбанк не планирует сокращения штата сотрудников. Подбор персонала продолжается во все подразделения банка, собеседования в данный момент проводятся дистанционно", - сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

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Ранее в ВТБ заявили, что банк решил приостановить запланированную ранее оптимизацию персонала и не собирается сокращать штат в связи с возможными экономическими последствиями коронавируса.

Также об отсутствии планов по сокращению персонала сообщили ТАСС в Тинькофф банке, банках "Открытие", "Зенит" и "Уралсиб". Более того, в текущей ситуации кредитные организации продолжают активный набор персонала в отделы IT, розницы и работы с малым и средним бизнесом.

"Мы продолжаем принимать новых сотрудников на вакантные позиции. В IT, финансовый и риск анализ, продуктовую разработку, на управленческие роли в сети продаж. Сокращений не планируем", - сообщила ТАСС старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова.

При этом в банке "Зенит" сообщили, что в рамках плановой оптимизации региональной сети произойдет закрытие нерентабельных точек продаж, но персонал будет преимущественно распределен внутри банка.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не планирует сокращать сотрудников в текущем году, но приостановит набор работников в ряде подразделений.

На удаленке

В связи с распространением коронавируса банки рассматривают дальнейший перевод сотрудников на удаленный режим работы. При этом после завершения режима самоизоляции большая часть персонала вернется в офис.

"Возможно, мы будем рассматривать вопрос об удаленной работе части сотрудников или подразделений. Большая часть сотрудников, несомненно, вернется к работе в офисе", - сообщили в пресс-службе Московского кредитного банка.

Также в МКБ отмечают, что после окончания пандемии на рынке труда усилится конкуренция. "Мы ожидаем высокую конкуренцию между соискателями после окончания режима самоизоляции. Компании, и банки в том числе, смогут наглядно увидеть, в каких подразделениях у них раздут штат сотрудников", - добавили в пресс-службе МКБ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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