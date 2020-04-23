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Путин проведет совещание с банками по вопросу предоставления гарантий отраслям экономики

Президент ранее заявлял, что не менее 75% кредитов, полученных предпринимателями на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг планирует провести совещание с представителями российских банков по вопросу предоставления банковских гарантий различным отраслями экономики РФ.

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Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на семинаре межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Сегодня президент Российской Федерации будет проводить совещание в видеорежиме с крупнейшими российскими банками и с ВЭБом. ВЭБ - участник этого совещания, где будем обсуждать гарантийные механизмы и предоставление гарантий самых разных отраслей", - сказал Шувалов.

Путин ранее заявлял, что не менее 75% кредитов, полученных предпринимателями на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШувалов, Игорь ИвановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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