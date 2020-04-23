Путин проведет совещание с банками по вопросу предоставления гарантий отраслям экономики

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг планирует провести совещание с представителями российских банков по вопросу предоставления банковских гарантий различным отраслями экономики РФ.

Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на семинаре межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Сегодня президент Российской Федерации будет проводить совещание в видеорежиме с крупнейшими российскими банками и с ВЭБом. ВЭБ - участник этого совещания, где будем обсуждать гарантийные механизмы и предоставление гарантий самых разных отраслей", - сказал Шувалов.

Путин ранее заявлял, что не менее 75% кредитов, полученных предпринимателями на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.