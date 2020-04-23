{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оператор по вывозу отходов в Ингушетии получит господдержку

Это связано с падением собираемости платежей в регионе на 95% с начала режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса

МАГАС, 23 апреля. /ТАСС/. Компания "Экосистема", которая является на данный момент единственным региональным оператором по вывозу отходов в Ингушетии, получит государственную поддержку. Это связано с падением собираемости платежей в регионе на 95% с начала режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, рассказал ТАСС начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды республики Адам Баркинхоев.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов страны, в которых в ближайшее время могут прекратить работу региональные операторы по вывозу мусора из-за неплатежей. В перечень попали пять регионов Северного Кавказа, в том числе и Ингушетия, на территории которой действует один регоператор "Экосистема".

"РЭО разработал меры поддержки региональных операторов, на это выделены средства из федерального бюджета на безвозмездной основе. У нас есть постановление, по которому мы собрали и отправили необходимые документы, сейчас со дня на день ждем методику, в которой будет указано, какую именно сумму получит наш региональный оператор, думаю, эти средства покроют все расходы "Экосистемы" и обеспечат ей финансовую устойчивость", - сказал Баркинхоев.

По его словам, регоператор не планирует прекращать работу, однако определенные трудности в его работе возникли из-за режима самоизоляции, на котором с 30 марта находятся жители республики.

"У нас пока нет такого, чтобы региональный оператор прекратил свою деятельность, он работает в штатном режиме. Да, у него сейчас увеличились объемы вывоза отходов, поскольку в связи с пандемией и самоизоляцией люди сидят дома, следственно и мусора больше. А сборы собираемости платежей от населения упали на 95%, а взыскать их через суд для него пока проблематично, поскольку все суды на карантине", - добавил собеседник агентства.

Ранее Баркинхоев сообщал ТАСС, что власти региона намерены в 2020 году провести конкурсный отбор четырех новых региональных операторов по вывозу отходов, поскольку действующий регоператор "Экосистема" не справляется в одиночку с объемом работы на территории всей республики.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Минэкономразвития раскритиковало проект ФАС о предустановке российского софта на гаджеты
В министерстве отметили, что реализация проекта в нынешнем виде может привести в том числе к необоснованным расходам производителей устройств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС