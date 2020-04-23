Оператор по вывозу отходов в Ингушетии получит господдержку

МАГАС, 23 апреля. /ТАСС/. Компания "Экосистема", которая является на данный момент единственным региональным оператором по вывозу отходов в Ингушетии, получит государственную поддержку. Это связано с падением собираемости платежей в регионе на 95% с начала режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, рассказал ТАСС начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды республики Адам Баркинхоев.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов страны, в которых в ближайшее время могут прекратить работу региональные операторы по вывозу мусора из-за неплатежей. В перечень попали пять регионов Северного Кавказа, в том числе и Ингушетия, на территории которой действует один регоператор "Экосистема".

"РЭО разработал меры поддержки региональных операторов, на это выделены средства из федерального бюджета на безвозмездной основе. У нас есть постановление, по которому мы собрали и отправили необходимые документы, сейчас со дня на день ждем методику, в которой будет указано, какую именно сумму получит наш региональный оператор, думаю, эти средства покроют все расходы "Экосистемы" и обеспечат ей финансовую устойчивость", - сказал Баркинхоев.

По его словам, регоператор не планирует прекращать работу, однако определенные трудности в его работе возникли из-за режима самоизоляции, на котором с 30 марта находятся жители республики.

"У нас пока нет такого, чтобы региональный оператор прекратил свою деятельность, он работает в штатном режиме. Да, у него сейчас увеличились объемы вывоза отходов, поскольку в связи с пандемией и самоизоляцией люди сидят дома, следственно и мусора больше. А сборы собираемости платежей от населения упали на 95%, а взыскать их через суд для него пока проблематично, поскольку все суды на карантине", - добавил собеседник агентства.

Ранее Баркинхоев сообщал ТАСС, что власти региона намерены в 2020 году провести конкурсный отбор четырех новых региональных операторов по вывозу отходов, поскольку действующий регоператор "Экосистема" не справляется в одиночку с объемом работы на территории всей республики.