Белоусов: программу субсидирования процентной ставки по кредитам МСП нужно корректировать

Программу субсидирования процентной ставки по кредитам МСП необходимо корректировать - Белоусов.
Программа по предоставлению беспроцентных кредитов МСП идет слабо - Белоусов.
Осенью может произойти ухудшение качества инвестиционного портфеля российских банков, треть портфеля приходится на пострадавшие отрасли - Белоусов.
Объем льготного кредитования на пополнение оборотных средств компаний РФ может составить 1 трлн рублей - Белоусов.
Субсидирование процентных ставок по кредитам застройщикам может составить 12 млрд рублей, начнется в мае - Белоусов.
Механизм поддержки системообразующих предприятий начнет работать со следующей недели - Белоусов.
Системообразующие предприятия могут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей - Белоусов.
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