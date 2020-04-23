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Белоусов: программу субсидирования процентной ставки по кредитам МСП нужно корректировать

Программу субсидирования процентной ставки по кредитам МСП необходимо корректировать - Белоусов.

Программа по предоставлению беспроцентных кредитов МСП идет слабо - Белоусов.

Осенью может произойти ухудшение качества инвестиционного портфеля российских банков, треть портфеля приходится на пострадавшие отрасли - Белоусов.

Объем льготного кредитования на пополнение оборотных средств компаний РФ может составить 1 трлн рублей - Белоусов.

Субсидирование процентных ставок по кредитам застройщикам может составить 12 млрд рублей, начнется в мае - Белоусов.

Механизм поддержки системообразующих предприятий начнет работать со следующей недели - Белоусов.

Системообразующие предприятия могут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей - Белоусов.

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Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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