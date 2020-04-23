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Пандемия коронавируса нового типа
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ФНС до конца апреля планирует подключить банки к платформе по льготному кредитованию

ВТБ и Сбербанк к ней уже подключены

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России до конца апреля планирует подключить банки к платформе по льготному кредитованию, ВТБ и Сбербанк уже подключены. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"17 апреля мы запустили систему в тестовом режиме. С коллегами из ВТБ и Сбербанка провели тестирование системы, и со вторника, то есть через две недели, мы запустили программу в промышленную эксплуатацию. До конца месяца планируется подключение других кредитных организаций, для того чтобы мы работали все в едином информационном пространстве", - отметил Егоров.

В ходе совещания Егоров представил специальный сервис для системы беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях. Он подчеркнул, что при разработке этого решения важно было создать "удобный и прозрачный для бизнеса, банков и государства" механизм. "Это блокчейн-платформа ФНС. У каждого участника формируется свой узел в рамках распределенных реестров, который генерирует последовательные записи. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность данных, с другой стороны, доступ к данным всем участникам проекта. ФНС автоматически обрабатывает данные, к какой отрасли относится компания, численность компании и то, что она относится к МСП. Заявки обрабатываются практически мгновенно", - сказал Егоров.

По данным пресс-службы ФНС, благодаря этому решению банки смогут одобрять заявки на выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты заработной платы в течение дня. Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех участников проекта к информации о выданных кредитах исключит повторные заявки от бизнеса, отметили в ФНС. "Для оформления заявки на сайте кредитной организации требуется ИНН и численность сотрудников. На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Также учитывается количество работников: их должно быть не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года", - добавили в ФНС.

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