Новак сообщил о росте спроса на нефтепродукты в Европе

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Рост спроса на нефтепродукты наблюдается в странах Центральной и Северной Европы. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу " Россия-24 ".

Как такое возможно и что это значит

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"На сегодняшний день мы уже, кстати, отмечаем, буквально сегодня видели информацию, что в странах Центральной и Северной Европы есть уже некоторые такие "ростки" позитивные прироста спроса, - сказал он. - Если там на автозаправочных станциях падение спроса составляло до 70%, сегодня уже по некоторым странам мы видим снижение этого показателя до 60-65%".

Глава министерства добавил, что если спрос начнет расти, "ситуация сразу станет более понятной и рынки станут более стабильными".