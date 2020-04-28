Трамп заявил, что американскую экономику в третьем квартале ждет подъем

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что американскую экономику в третьем квартале текущего года ожидает подъем. Соответствующее мнение глава государства высказал в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

"Думаю, у нас будет феноменальный третий квартал <...> Мне кажется, вы увидите большой подъем в третьем [квартале], вы увидите невероятный четвертый квартал, и у вас будет потрясающий следующий год", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Я думаю, будет восстановление [экономики] <...> Мы создали величайшую экономику <...>. И мы сделаем это снова, и на это потребуется не так много времени", - добавил Трамп, отметив, что во втором квартале страну ждет "недостаток роста ВВП".

На прошлой неделе старший советник президента США Кевин Хассетт в интервью Fox News допустил, что сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Согласно прогнозам, которые приводило издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы.