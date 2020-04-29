Эксперты ожидают волну контрафакта на АЗС из-за падения спроса на бензин в России

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Большов/. Резкое падение спроса на бензин в России на автозаправочных станциях (АЗС), которое произошло из-за введения режима самоизоляции по всей стране, скорее всего вызовет сильный рост случаев продажи низкокачественного, контрафактного бензина. Это касается, прежде всего, тех заправок, которые не входят в состав вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Независимые АЗС пойдут на эти меры, чтобы спасти свой бизнес, считают опрошенные ТАСС эксперты.
В настоящий момент в России работают порядка 15 тыс. АЗС, из них более половины принадлежит независимым от крупных компаний игрокам. У них нет своих нефтеперерабатывающих заводов и добычных активов, поэтому они менее защищены от волатильности на рынке и вынуждены искать другие, часто незаконные пути для выживания.
Источник выживания
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, у независимых АЗС сейчас два пути: либо продавать свой бизнес, либо оптимизировать издержки, в том числе за счет недолива топлива и реализации некачественного топлива. "Они могут продать свой бизнес, но скорее всего попытаются выжить по-другому - я думаю, нас ждет волна контрафакта. В лучшем случае они будут продавать низкооктановый бензин АИ-80 под видом АИ-95", - объяснил он.
"Текущая ситуация способствует ухудшению ситуации с контрафактом на АЗС - людям нужно выжить. Никто бы не разбавлял бензин, если бы работать можно было честно", - отметил аналитик "Финам" Алексей Калачев.
Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов считает, что доля контрафактного топлива на рынке составляет порядка 30% при официальных данных в 10-15%. "Это связано с высоким налоговым бременем, регуляцией рынка ФАС, некорректным учетом данных. Раньше контрафактное топливо помогало зарабатывать больше, сейчас это источник выживания для многих независимых операторов АЗС", - добавил он.
В Росстандарте рассказали ТАСС, что по итогам первого квартала 2020 года ведомство выявило несоответствие характеристик топлива требованиям технического регламента в 8,9% случаев на 190 проверенных АЗС. Кроме того, в 3% случаев зафиксирован недолив в топливные баки автомобилей.
В апреле проверки не проводятся. По данным Росстандарта, до 1 мая 2020 года они приостановлены поручением премьер-министра Михаила Мишустина в рамках мер против распространения коронавирусной инфекции.
"Установлены особые правила проведения проверок, предусматривающие отмену значительной части надзорных мероприятий до конца 2020 года. Но есть исключения, в том числе внеплановые проверки, проводимые в соответствии с поручениями правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя", - подчеркнули в ведомстве.
Реализация суррогатного топлива может иметь негативные социальные и экологические последствия, в том числе для работы автомобилей скорой помощи, пожарной техники, общественного транспорта. "При этом проверки в отношении организаций нефтепродуктообеспечения планируется продолжить с 1 мая 2020 года по июнь 2020 года на основании соответствующего поручения правительства Российской Федерации, по итогам исполнения которого будет подготовлен соответствующий анализ о текущей ситуации на топливном рынке и сформированы предложения по дальнейшим мерам", - добавили в Росстандарте.
Страдающие АЗС
Эксперты считают, что сегмент розничной торговли моторным топливом - один из самых пострадавших из-за COVID-19. Основная причина этого заключается в значительном падении спроса на бензин и дизельное топливо: из-за самоизоляции люди стали больше находиться дома и куда меньше перемещаться на личном и общественном транспорте. Министр энергетики России Александр Новак говорил, что спрос на бензин упал на 40-50%.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, который представляет интересы независимых АЗС и ряда ВИНКов, сообщил ТАСС, что спрос на бензин на заправках после введения ограничительных мер снизился куда сильнее - до 70%, но затем ситуация улучшилась. Сейчас спрос постепенно восстанавливается, а его падение замедляется - оно уже меньше, чем называл Новак.
"Объем продаж АЗС упал, но у них осталась необходимость платить за аренду, налоги, лизинг, проценты по кредиту. Эти расходы не зависят от объемов продаж и распределяются теперь на меньшее количество проданных литров топлива", - отметил Калачев из "Финама".
По его словам, чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем меньше у независимых АЗС останется шансов выжить, так как они не имеют возможности закрыть станцию и переждать. "Если бы не необходимость платить по кредитам, оплачивать аренду, то они могли бы уйти на каникулы и прожить на подкожном жире", - добавил он.
Глава Российского топливного союза пояснил, что непростая ситуация на рынке АЗС сложилась не только в связи с падением спроса. По его словам, недавно заправки имели хорошую маржинальность из-за низких оптовых цен, но затем правительство приняло меры по поддержке нефтяных компаний. "Совместным приказом были снижены нормативы продаж (на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже). В результате в последнее время мы наблюдаем устойчивый рост оптовых цен", - рассказал он.
Оптовый разворот
Ранее нефтяники обязаны были продавать на бирже не менее 10% бензина и 6% дизеля. Сообщалось, что правительство планировало на два месяца вдвое снизить этот норматив. По словам Аркуши, решение принято, и оно уже начало негативно отражаться на маржинальности розничного рынка.
"Это решение может привести только к одному: нарушению баланса спроса предложения и к устойчивому росту оптовых цен, диспаритету оптовых и розничных цен. Мы этого боимся больше всего", - подчеркнул он. Глава Российского топливного союза также отметил, что из-за этого решения в последнее время наблюдается устойчивый рост цен в этом сегменте рынка.
И действительно, по данным "Петромаркета", на последней торговой неделе падение оптовых цен сменилось их устойчивым ростом. "Так, средняя отпускная цена НПЗ на автобензин АИ-92 к концу недели достигла 38670 рублей за тонну, что на 5% выше уровня, зафиксированного 17 апреля. Средняя оптовая цена на дизельное топливо к прошедшей пятнице тоже подросла, хоть и скромнее - плюс 2% относительно 17 апреля", - подсчитали эксперты исследовательской группы в аналитическом издании "Топливный рынок России".
Они заметили, что на движение цен повлияло сокращение предложения топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - ключевой площадке ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Очень важно регулятору найти какую-то золотую середину, чтобы участники рынка могли зарабатывать как в оптовом сегменте, так и в розничном. Этот вопрос сейчас наиболее актуален", - добавил Аркуша.
Как спасти АЗС
Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов считает, что по мере смягчения режима самоизоляции государство должно поддержать стимулирующими мерами восстановление спроса на бензин и дизель. "В частности, уменьшить налоги в цене топлива для снижения цен АЗС. Сейчас налоги в цене топлива возрастают при падении нефтяных котировок, что позволяет наполнить доходную часть бюджета, но отрицательно влияет на спрос", - сказал он.
О необходимости введения мер поддержки сообщил и Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности: "Как их [АЗС] спасать - не ясно. По идее, им должны помочь общие меры поддержки экономики, но не понятно, успеют ли они вовремя до них дойти. По идее, они должны получить льготное кредитование, но этого может быть не достаточно".
По данным Вячеслава Абрамова из "БКС Брокер", независимые операторы АЗС уже обращались за помощью к правительству, в частности, они предлагали приостановить действие демпфирующего механизма до конца 2020 года и снизить налоги.
Эксперты также отметили, что нынешняя ситуация, скорее всего, приведет к тому, что часть независимых АЗС может покинуть рынок. Их могут купить вертикально-интегрированные компании.
"Текущая ситуация, скорее всего, приведет к тому, что часть независимых АЗС может покинуть рынок, так как у них нет такого запаса прочности, как у крупных компаний-производителей", - сказал исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.
Калачев из "Финам" добавил, что консолидация рынка в руках крупных компаний в этот период будет происходить быстрее, чем обычно.
"Скорее всего, они не будут закрываться. Более вероятно, что независимые АЗС начнут разбавлять бензин. Конечно, часть участников рынка может продать свой бизнес ВИНКам, но я не думаю, что это будет массовым явлением. Поэтому нам стоит опасаться не массового дефицита, а, скорее, плохого качества топлива. Тем не менее, в крупных городах в основном работают крупные компании, поэтому большей части потребителей опасаться нечего", - подытожил Юшков.