Эксперты ожидают волну контрафакта на АЗС из-за падения спроса на бензин в России

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, у независимых АЗС сейчас два пути: либо продавать свой бизнес, либо оптимизировать издержки, в том числе за счет недолива топлива и реализации некачественного топлива. "Они могут продать свой бизнес, но скорее всего попытаются выжить по-другому - я думаю, нас ждет волна контрафакта. В лучшем случае они будут продавать низкооктановый бензин АИ-80 под видом АИ-95", - объяснил он.

В настоящий момент в России работают порядка 15 тыс. АЗС, из них более половины принадлежит независимым от крупных компаний игрокам. У них нет своих нефтеперерабатывающих заводов и добычных активов, поэтому они менее защищены от волатильности на рынке и вынуждены искать другие, часто незаконные пути для выживания.

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Большов/. Резкое падение спроса на бензин в России на автозаправочных станциях (АЗС), которое произошло из-за введения режима самоизоляции по всей стране, скорее всего вызовет сильный рост случаев продажи низкокачественного, контрафактного бензина. Это касается, прежде всего, тех заправок, которые не входят в состав вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Независимые АЗС пойдут на эти меры, чтобы спасти свой бизнес, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Текущая ситуация способствует ухудшению ситуации с контрафактом на АЗС - людям нужно выжить. Никто бы не разбавлял бензин, если бы работать можно было честно", - отметил аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов считает, что доля контрафактного топлива на рынке составляет порядка 30% при официальных данных в 10-15%. "Это связано с высоким налоговым бременем, регуляцией рынка ФАС, некорректным учетом данных. Раньше контрафактное топливо помогало зарабатывать больше, сейчас это источник выживания для многих независимых операторов АЗС", - добавил он.

В Росстандарте рассказали ТАСС, что по итогам первого квартала 2020 года ведомство выявило несоответствие характеристик топлива требованиям технического регламента в 8,9% случаев на 190 проверенных АЗС. Кроме того, в 3% случаев зафиксирован недолив в топливные баки автомобилей.

В апреле проверки не проводятся. По данным Росстандарта, до 1 мая 2020 года они приостановлены поручением премьер-министра Михаила Мишустина в рамках мер против распространения коронавирусной инфекции.

"Установлены особые правила проведения проверок, предусматривающие отмену значительной части надзорных мероприятий до конца 2020 года. Но есть исключения, в том числе внеплановые проверки, проводимые в соответствии с поручениями правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя", - подчеркнули в ведомстве.

Реализация суррогатного топлива может иметь негативные социальные и экологические последствия, в том числе для работы автомобилей скорой помощи, пожарной техники, общественного транспорта. "При этом проверки в отношении организаций нефтепродуктообеспечения планируется продолжить с 1 мая 2020 года по июнь 2020 года на основании соответствующего поручения правительства Российской Федерации, по итогам исполнения которого будет подготовлен соответствующий анализ о текущей ситуации на топливном рынке и сформированы предложения по дальнейшим мерам", - добавили в Росстандарте.

Страдающие АЗС

Эксперты считают, что сегмент розничной торговли моторным топливом - один из самых пострадавших из-за COVID-19. Основная причина этого заключается в значительном падении спроса на бензин и дизельное топливо: из-за самоизоляции люди стали больше находиться дома и куда меньше перемещаться на личном и общественном транспорте. Министр энергетики России Александр Новак говорил, что спрос на бензин упал на 40-50%.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, который представляет интересы независимых АЗС и ряда ВИНКов, сообщил ТАСС, что спрос на бензин на заправках после введения ограничительных мер снизился куда сильнее - до 70%, но затем ситуация улучшилась. Сейчас спрос постепенно восстанавливается, а его падение замедляется - оно уже меньше, чем называл Новак.

"Объем продаж АЗС упал, но у них осталась необходимость платить за аренду, налоги, лизинг, проценты по кредиту. Эти расходы не зависят от объемов продаж и распределяются теперь на меньшее количество проданных литров топлива", - отметил Калачев из "Финама".

По его словам, чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем меньше у независимых АЗС останется шансов выжить, так как они не имеют возможности закрыть станцию и переждать. "Если бы не необходимость платить по кредитам, оплачивать аренду, то они могли бы уйти на каникулы и прожить на подкожном жире", - добавил он.

Глава Российского топливного союза пояснил, что непростая ситуация на рынке АЗС сложилась не только в связи с падением спроса. По его словам, недавно заправки имели хорошую маржинальность из-за низких оптовых цен, но затем правительство приняло меры по поддержке нефтяных компаний. "Совместным приказом были снижены нормативы продаж (на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже). В результате в последнее время мы наблюдаем устойчивый рост оптовых цен", - рассказал он.

Оптовый разворот

Ранее нефтяники обязаны были продавать на бирже не менее 10% бензина и 6% дизеля. Сообщалось, что правительство планировало на два месяца вдвое снизить этот норматив. По словам Аркуши, решение принято, и оно уже начало негативно отражаться на маржинальности розничного рынка.