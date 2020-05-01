В США успешно провели новые испытания лайнера Boeing 777X

Первый полет лайнера данного типа состоялся 25 января над тем же штатом. Всего в испытаниях, которые проводит компания, задействованы четыре самолета Boeing 777X, уточняется в заявлении.

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил новый испытательный полет над американским штатом Вашингтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации Boeing .

Как пояснили в компании, в четверг провели "первый полет второго лайнера Boeing 777X". Он продолжался почти 3 часа. В течение этого времени с помощью специального оборудования фиксировались данные о работе систем самолета. На борту находились два пилота. Boeing 777X приземлился в Сиэтле; где он поднялся в воздух, не уточняется.

В компании сообщили, что первый из лайнеров, задействованных в испытаниях, к настоящему времени находился в воздухе уже более 100 часов. В Boeing заявляют, что 777X является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями". Согласно информации, представленной на сайте компании, длина самой крупной разновидности Boeing 777X будет составлять почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров.

Испытания нового самолета пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре 2019 года было объявлено о приостановке выпуска авиалайнеров Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.