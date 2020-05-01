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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

В Boeing заявили, что не нуждаются в господдержке после выпуска облигаций на $25 млрд

Компания переживала серьезный кризис и до пандемии коронавируса и падения спроса на пассажирские авиаперевозки

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing пока не намерена запрашивать государственную поддержку ввиду пандемии, поскольку успешно разместила облигации на сумму $25 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

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"Мы довольны реакцией на сегодняшний выпуск облигаций, который является одним из шагов, предпринимаемых нами для обеспечения ликвидности в нашей компании и 17 тыс. компаний, которые включены в нашу цепочку поставок в отрасли", - отметили в документе. Речь идет о "семи траншах со сроком погашения от трех до 40 лет".

В компании подчеркнули, что в связи с указанной операцией она "не планирует изыскивать в настоящее время дополнительное финансирование" на рынках капитала или по линии властей США.

Boeing и до резкого снижения спроса на пассажирские авиаперевозки, вызванного распространением нового коронавируса, переживала серьезный кризис. В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска лайнеров Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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