МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минфин России ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем $30 за баррель. Об этом в интервью газете "Ведомости" сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около $30 за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем - немногим больше", - отметил министр, отвечая на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

При этом Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России.

Министр финансов РФ заявил, что поддержка экономики РФ в условиях пандемии оценивается в 6,5% ВВП с учетом полного финансирования расходов бюджета.

Минфин РФ исходит из спада ВВП на 5% в текущем году, дефицит бюджета составит около 4% ВВП.