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Мировые цены на нефть
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Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Министр финансов РФ Антон Силуанов Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минфин России ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем $30 за баррель. Об этом в интервью газете "Ведомости" сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около $30 за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем - немногим больше", - отметил министр, отвечая на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

При этом Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России.

Министр финансов РФ заявил, что поддержка экономики РФ в условиях пандемии оценивается в 6,5% ВВП с учетом полного финансирования расходов бюджета.

Минфин РФ исходит из спада ВВП на 5% в текущем году, дефицит бюджета составит около 4% ВВП.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМировые цены на нефть
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