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В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что задача властей - помочь тем, кто действительно в этом нуждается
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ могло бы раздавать деньги населению "с вертолета", если бы Россия печатала резервные мировые валюты, но задача властей - помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", - заявил Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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По словам главы Минфина, в правительстве также не рассматривают дополнительные предложения по увеличению налогов
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