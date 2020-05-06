В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ могло бы раздавать деньги населению "с вертолета", если бы Россия печатала резервные мировые валюты, но задача властей - помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", - заявил Силуанов.