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В СФ заявили, что конфискованный спирт оказался не востребован у регионов для антисептиков

Как сообщил сенатор Сергей Рябухин, заявлений о выдаче лицензий на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции этанола в установленном порядке не поступало

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Конфискованный спирт, который есть на складах Росспиртпрома, оказался не востребован среди российских регионов для производства антисептиков в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин со ссылкой на официальный ответ Минфина РФ.

"Остатки спирта и конфискат, который есть на складах Росспиртпрома, оказались не востребованы регионами, они не нужны регионам для производства антисептиков. По информации Росалкогольрегулирования, заявлений о выдаче лицензий на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции этанола в установленном порядке не поступало", - сказал сенатор.

При этом, добавил Рябухин, в Росалкогольрегулировании заявили о готовности рассмотреть заявления о выдаче таких лицензий. По словам сенатора, в данный момент объемы производства медицинского спирта российскими заводами в несколько раз превышают потребность в нем.

"У нас избыточные мощности по производству спирта. У нас сейчас заводы, которые производят медицинский спирт, имеют мощность 18 миллионов декалитров в год, а у нас потребность - 2,6 миллионов декалитров. Если, допустим, потребность и увеличилась в силу разных обстоятельств, вызванных коронавирусом, то, думаю, максимум в два-три раза", - подчеркнул Рябухин.

Ранее сенатор заявил ТАСС, что глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и генеральный директор Росспиртпрома Айрат Гаскаров подтвердили готовность предоставить субъектам РФ до 30 млн литров находящегося на складах спирта для производства антисептиков в условиях коронавируса, если у регионов существует соответствующая потребность.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. Закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей.

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