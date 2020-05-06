В России летом запускают туристические чартеры в Анапу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Туристические чартеры в Анапу впервые появятся этим летом в России, решение об их запуске в том числе связано с ограничениями по зарубежным туристическим направлениям из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Туроператор "Интурист" расширяет объемы чартерной перевозки на российские курорты. С 1 июля стартует собственная чартерная программа "Интуриста" в Анапу на крыльях авиакомпании-партнера Red Wings из четырех российских регионов", - отметили в компании.

Чартеры в Анапу ставятся впервые в истории российского туризма, уточнили ТАСС в пресс-службе туроператора. Решение о запуске чартерной программы в Анапу в том числе обусловлено ограничениями по зарубежным направлениям, кроме того, Анапа является популярным у россиян летним направлением, и сейчас там достаточно качественных объектов размещения для продажи пакетных туров, отметили в "Интуристе".

"В случае вынужденного сдвига сезона [из-за коронавируса] на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров по уже существующей в компании схеме", - сообщил исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, слова которого приводит пресс-служба компании.

При этом по турам в Анапу будет действовать гибкая система оплаты, когда 10% стоимости путешествия вносятся в течение 21 дня с момента подтверждения тура, а полную оплату необходимо будет внести за одну неделю до вылета, сообщили в пресс-службе туроператора. Чартерная программа будет выполняться шесть раз в неделю из Москвы и по два раза в неделю из Казани, Уфы и Екатеринбурга.

Восстановление внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса начнется с дешевых туров по массовым направлениям, например, на курорты Краснодарского края и Крыма, прогнозировал ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. При этом туризм, по оценке руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, может стать одним из главных секторов бизнеса, который поможет регионам РФ выйти из кризиса после пандемии коронавируса.