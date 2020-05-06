В Вологодской области готовы запустить все промышленные предприятия с 12 мая

"Завтра озвучим меры, которые будем предпринимать по ослаблению карантинного режима. Это запуск всех промышленных предприятий области, абсолютно всех без исключения. Все кооперационные цепочки, технологические линии, которые обеспечивают комплектующими, оборудованием, услугами наши крупные промышленные предприятия, с 12 мая мы готовы их запустить при жестком соблюдении карантинных режимов по рекомендации Роспотребнадзора", - сказал Кувшинников в прямом эфире телеканала "Россия-24 ".

По его словам, окончательное решение будет принято в четверг после обсуждения вопроса на большом круглом столе под председательством губернатора и с участием представителей сфер бизнеса и общественности.

При этом режим самоизоляции будет контролироваться в регионе еще более жестче, сказал губернатор. "Потому что будет больше контактов, больше перемещений людей, так называемая маятниковая миграция [из дома на работу и обратно], масочный режим будем контролировать особенно жестко. Как сказали президент России и главный санитарный врач России, если мы снимем ограничения и у нас последует всплеск [заболеваемости], то мы можем вернуть ограничительные меры в полном объеме. Чтобы этого не допустить, все санитарные, карантинные режимы должны действовать в полном объеме и контролироваться более жестко", - сказал Кувшинников.

По его данным, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет последние четверо суток 2-3%. По данным оперштаба на 16:00 мск 6 мая, в регионе выявлен 241 зараженный коронавирусной инфекцией, из которых 30 человек госпитализированы, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Два человека умерли - женщина 67 лет и мужчина 25 лет.