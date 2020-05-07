Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Почему? И сколько стоила сделка?

ЦБ продал Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоила сделка?

"В целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк" 30.04.2020 между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение", - указано в сообщении.

Акционерное соглашение предусматривает, что правительство может выдвинуть в наблюдательный совет Сбербанка не более четырех кандидатов, включая одного представителя от Банка России. Также соглашением установлен целевой уровень дивидендных выплат на уровне не менее 50% от распределяемой чистой прибыли Сбербанка в соответствии с МСФО с учетом ограничений, установленных дивидендной политикой банка.

В соглашении определен перечень вопросов, по которым правительство может выдавать директивы своим представителям в набсовете Сбербанка. К ним относятся вопросы об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, избрании председателя набсовета, избрании председателя правления и досрочном прекращении его полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также утверждении дивидендной политики.

Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года. Последняя акция Сбербанка, принадлежавшая ЦБ, передана правительству 30 апреля.

Минфин и Банк России 10 апреля сообщили, что правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ РФ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей. Представитель финансового ведомства пояснил, что пакет акций госбанка приобретен Минфином РФ.